【愛傳媒楊忠衡專欄】廣藝金創獎首屆銀獎作品─盜火劇團《幽靈晚餐》大概是疫情期間，命運最坎坷起伏的演出之一。先前創下兩度Sold Out、兩度取消的紀錄。

今年到嘉義縣表演藝術中心演出，四天前才傳出主角之一吳言凜因接觸確診者被匡列隔離的消息。當時劇組一度陷入是否取消演出的掙扎。直到一位大膽接下代替演出重任的演員出現─韓賓。

我和韓賓素昧平生，但是對於有人敢在火燒眉毛依然敢挺身相救的勇氣，只能感到萬分欽佩。《幽靈晚餐》是一部劇情曲折離奇的戲，六個演員要穿梭時空（甚至陰陽），講述一段多年前發生的奇情悲劇。演員不但要充份融入劇情，並充份熟練走位動線，以及當然，大量複雜的台詞。

當我知道有人願意救火，讓演出不致於被取消，心裡當然是很高興；但說不擔心是不可能的。演出前幾個月的排練和磨合，一個演員如何在三天內熟練到可以上台？

我不知道，也不敢問，只能在演出前夕用視訊給韓賓加油打氣。我謝謝他接受這個「不可能的任務」。

他只笑笑回答：「那就把不可能化為可能吧！」

我很欣賞這種「做就對了！」的精神。現在，下午傳來兩場都順利演出的消息。先是鬆了一氣，接下來有機會想再慢慢瞭解，這堪稱台灣舞台最強救場紀錄的事兒，到底是怎麼完成的。總之，這是一段技術與意志力的考驗，恭喜《幽靈晚餐》團隊克服難關。

作者為廣藝基金會執行長

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