阿福（左）、小威日前上節目受訪。（MOMOTV 75台提供）

蘇打綠改名「魚丁糸」後重新出發，也在今年2月於小巨蛋舉行「池堂影夜」演唱會，2場演出毫無冷場、廣受好評，成員阿福及小威近日接受鄭偉柏主持的節目《E!Studio藝鏡到底》專訪，除了分享創立魚丁糸後的心境轉變，更透露皆為CEO的2人如何在斜槓人生中走出自己的路，阿福感慨表示：「都是人生！」從學生時期成團，再到成立蘇打綠，最後創立魚丁糸公司，身為CEO的小威表示全靠團隊分工合作，笑稱阿福是對外出一張嘴，自己就是對內出一張嘴。

魚丁糸的人數正好是偶數，如果表決遇到3比3的狀況，CEO該如何調和？小威笑說自己是關鍵的「跑票」角色，常常犧牲自己投靠特定一方，阿福在一旁補充因6個人都熟悉彼此，不會像一般董事會出現對立的情況，反而大家決定的方向通常是一致的，鮮少讓小威面臨天人交戰的窘境。

即使之前經歷休團，阿福及小威仍持續不懈地經營斜槓人生，主持人鄭偉柏笑稱他們是「作威作福二人組」，而且都有CEO的身份。阿福在福桑娛樂身兼老闆及樂團「鹿洐人」的經紀人，他透露在帶領年輕的藝人時，自己反而從中學到新世代的價值觀，再結合自己過去的經驗讓彼此互相成長。而在身為策展人的部分，為了讓下一代也能擁有充滿希望的世界，開啟了與家扶基金會的合作，一起推動社會善能量循環。

小威除了擔任魚丁糸CEO，也身兼洗沐用品品牌的CEO，產品曾榮獲紅點設計大獎，在為自家產品負責外，也展現企業責任做了不少公益。而對於成為老闆後的心得，小威提到以前看過歌神張學友分享在下了舞台後，捲起袖子做家事的狀態，年輕時的自己很難想像，覺得應該要有傭人幫忙處理，而不是親力親為，但在多了新身份後，才明白有些事得彎下腰來做，那是一種人生切換，當切換到那個模式後，對很多事情會有不一樣的看法，相對應的理解及體驗是很重要的。