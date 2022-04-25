人氣男團EXO成員金鍾大Chen，今日(25)正式從軍隊退伍，成為組合第4位退伍成員。昔日深情獻唱無數電視劇OST插曲，溫柔嗓音融化人心，怎知2020年突然宣布將和圈外女友結婚，對方甚至還已經懷孕，讓韓國當地粉絲感受到背叛情緒，紛紛要求退出團體，金鍾大當年只好入伍當陸兵，時隔1年半退伍，此時他已當了兩個孩子的爸爸。

今年退伍後金鍾大已年滿29歲，出道多年以來唱過抒情歌曲，作為EXO主唱成員，以solo身分展開活動，諸多知名電視劇OST配唱，像是《沒關係是愛情啊》、《太陽的後裔》、《步步驚心麗》等劇，都有他動聽迷人的聲音，海內外粉絲都非常喜愛他，2020年1月他卻在IG發布手寫信，認愛交往多年的圈外女友，還和對方已經登記結婚。

金鍾大團體活動多年，後來以solo身分展開歌手生涯。(圖/金鍾大 IG)

據悉，金鍾大的圈外女友並非藝人，外界對她懷孕實在太過好奇，不過究竟女方具體懷了幾個月，或是預產期等詳細資訊，金鍾大本人及經紀公司皆保密到家。無論粉絲愛得有多深、罵得就有多激烈，他發揮真男人性情，始終沒有拋棄女方家人，服役期間甚至又產下1名孩子。目前確定有1女、另1個寶寶性別尚未公開。

鍾大(左2)先前送EXO隊長俊勉(左3)入伍，團體進行入伍都要有的摸頭儀式。(左1燦烈、右1世勳、右2伯賢、右3鍾仁)

今日(25)金鍾大終於退伍，成為繼金珉錫、都暻秀、金俊勉之後，EXO退伍的第4位成員，並未對外舉辦任何退伍活動。金鍾大曾經說過，服役後會向粉絲展示自己的成長。實際上自他宣布結婚起，男偶像已婚消息太過震撼，脫粉相當嚴重，不過也有粉絲表示適婚年齡可以理解。如今終於退伍，在這樣的情況下如何重返演藝圈頗獲關注。