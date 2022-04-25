鼓勵線上教學酷課雲不給力頻當機 北市將開罰廠商 14:482022/04/25 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 有學生反映，酷課OnO線上教室出現頻頻當機的情形。（摘字酷課OnO線上教室網站） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情持續升溫，台北市本周起鼓勵國、高中學校實施線上教學演練，共有9成班級數辦理線上教學演練，但有學生反映，酷課OnO線上教室出現頻頻當機的情形，質疑是因為多數同學同時上線才會發生這樣的狀況。 對此，教育局表示，廠商未依教育局指示提前調增系統資源，以致中午的時候使用人數降低，系統自動限縮資源，目前正在設定將資源調高，教師仍可使用google meet、webex等軟體線上直播，學生上課不受影響，教育局將對此事件向廠商開罰。 新北輔導50處社區資源回收站改善 即日起至5／15開放申請 疫情狂燒不停學 高市備妥線上學習資源 #酷課雲 #資源 #教育局 #線上教學 #當機 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雙北停課標準不同惹議 侯友宜：授權學校決定 15:312022/04/24 生活 疫情增溫 遠百東森寶雅業績點火 04:102022/04/23 證券．權證 中市高中以下累計確診學生71人 停課77校 11:052022/04/23 生活 台灣木工機械線上展 4／28登場 04:102022/04/25 產業特刊 北市推6~12歲兒童居隔2方案「在家照顧不接觸」家長可外出 20:212022/04/24 生活 返國連做5次PCR、4次快篩鼻孔全血塊 他質疑資源太浪費 12:582022/04/25 生活 新北桐花季到了！8秘境大公開 還可線上賞桐 10:472022/04/24 生活 線上聊家鄉 新科國中與美國姊妹市交流 04:102022/04/23 地方新聞 本土確診暴增3,766... 6縣市醫院禁探病 北市國高中下周全面線上教學 04:102022/04/23 財經要聞 百洛線上攝影展 綻放肌膚之美 04:102022/04/24 產業．科技 企業舵手－派樂騰執行長麥卡錫放棄退休生活 只為拯救派樂騰 04:102022/04/24 全球財經 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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