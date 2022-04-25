疫情持續升溫，台北市本周起鼓勵國、高中學校實施線上教學演練，共有9成班級數辦理線上教學演練，但有學生反映，酷課OnO線上教室出現頻頻當機的情形，質疑是因為多數同學同時上線才會發生這樣的狀況。

對此，教育局表示，廠商未依教育局指示提前調增系統資源，以致中午的時候使用人數降低，系統自動限縮資源，目前正在設定將資源調高，教師仍可使用google meet、webex等軟體線上直播，學生上課不受影響，教育局將對此事件向廠商開罰。