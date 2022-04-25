新竹市25日新增43名確診個案，其中4例居家隔離期間採檢陰轉陽，22例為確診個案之接觸者，餘17例簡化疫調中，新竹市今年以來累積357名確診個案中，全都為輕症或無症狀個案，市長林智堅今天上午也在向指揮中心建議獲正面回應後，決定即起不再公布足跡且簡化疫調。

市府指出，今天所有確診個案中，再增1例曾參加阿妹演唱會之個案，出現症狀後採檢陽性確診；另有5例為建功國小所延伸的群聚感染，該校於4月21日即有班級陸續停課，今天起實施全校預防性停課至4月28日復課。竹市目前有20校因確診持續停課或停班中。

另，衛生局說明，新竹市今年以來確診累積人數至今共357人，全數皆為輕症、或無症狀，尚無重症者。目前居家隔離1691人，康復出院人數85人。

此外，新竹市居家照護關懷中心21日啟動至今，收案符合無症狀、輕症確診者可採居家照護個案， 截至今天中午共108人管理中。

而林智堅今天稍早在全國縣市防疫指揮官視訊會議後表示，這波疫情爆發2至3周後，重症的個案比例會增加，將造成衛生人力的耗費，他在會議中也當場向指揮中心建議未來要簡化疫調，不要再公布足跡，受到陳時中正面回應，因此決定除了有特殊例外情形，即起新竹市都不再公布足跡。