洪都拉斯（左起）、阿諾、曾國城、宇珊、巴鈺、李亮瑾、Sam等人在《一袋女王》分享為了省錢的辛酸史。（衛視中文台提供）

衛視中文台《一袋女王》近日邀請到李亮瑾、SAM、洪都拉斯及阿諾，分享「為了省錢無所不用其極的辛酸史」，李亮瑾首次透露大學時期，她為了多賺一點錢當起外拍模特兒，不料卻慘遭主辦人強吻，還伸手到她群子上，意圖不軌，嚇得她至今仍心有餘悸，在節目中講到激動處更是哽咽落淚。

李亮瑾表示她人生最窘迫的時期，是她在就讀台藝大的時期，沒有抽中學校宿舍的她為了省錢只好搬到捷運永春站附近，每天都花3個小時從永春站走路到台北車站，再轉搭捷運到板橋，接著再花1個半小時走路台藝大，整個走路時間大概快5個小時。

為了賺錢，她開始當一天有500日薪的臨時演員，後來在外拍模特兒學姊的介紹下，開始接外拍工作，雖然穿著清涼泳裝一天可以賺到6000元起跳的酬勞，保守的李亮瑾還是選擇拍攝一般洋裝，每次拍攝4小時，價碼大約1500元，每月拍攝2、3次。

某天，主辦單位的某位大哥，向李亮瑾表示因為攝影師們喜歡她的清純外型，想邀她到攝影棚拍攝，一天的酬勞大約5000元，加上學姊說對方也有找她，李亮瑾就放心的接下case，李亮瑾說當天拍照工作一切順利，那位大哥也從中賺了不少，一收工就宣布拍完請大家去KTV唱歌。

隨著時間越來越晚，大家都漸漸離開，就連學姊也被男友接走，學姊臨走前那位大哥還對學姊說等等有事回台北，會順便載李亮瑾回去。沒想到就在KTV包廂剩下2人時，那位大哥突然搭上李亮瑾的肩膀，然後身體越靠越近，開始跟李亮瑾說在演藝圈要紅，靠她這樣是不夠的，還說自己認識很多演藝圈的人，最後更表示跟李亮瑾再一起時有戀愛的感覺，甚至覺得李亮瑾也對他有好感，說完就直接親吻李亮瑾，嚇得她趕緊用手撥開。

過度驚嚇的李亮瑾根本不敢叫，沒想到這也讓對方變本加厲，手開始伸到李亮瑾裙子上面，意圖不軌，正好這時有服務生送啤酒進來，害怕到渾身發抖的李亮瑾把握機會鼓起了勇氣，向服務生說「等一下，我跟你一起走」，就在李亮瑾要走出門口時，對方惱羞成怒的嗆說：「如果妳走出這個門就不要回來拍照」，並放話將來一定會斷她的演藝圈之路，李亮瑾聽完根本不敢跟對方對到眼，只能回頭鞠躬後趕緊離開。

李亮瑾回憶起當時還是心有餘悸，哽咽表示她走出KTV大門那刻就開始大哭，害怕對方衝出來，她只能邊哭邊打電話給有車的學妹，拜託學妹開車到中壢接她，然後再找很隱密的草叢躲起來，心驚膽跳的在草叢裡等了一個多小時後才順利離開，讓眾人心疼不已。本集將於4月26日(二)晚上11點衛視中文台播出。