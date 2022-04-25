男大生建佑因出生時，右耳就是「小耳症」也無聽力，經以自體肋骨移植，重建後與正常人幾乎無異的外觀。（盧金足攝）

建佑今天在財團法人羅慧夫顱顏基金會「用愛彌補」感恩會現身說法，感謝基金捐款幫助手術重建。（盧金足攝）

防疫期間，戴口罩是再普通不過的日常，但對22歲男大生建佑來說，能戴上口罩，卻是歷經3次手術，才獲重建完整的右耳，從小被同學問「你怎麼沒有耳朵」，曾讓他痛苦想從世界消失，現在有了新右耳，戴口罩和戴眼鏡不再是難事，鼓勵有小耳症和其他顱顏患者，也期盼社會大眾能理解並尊重他們， 讓顱顏孩子在友善環境成長。

目前就讀大學4年級的建佑，充滿陽光特質 的大男孩，走過五官缺少一隻耳朵的陰霾期，今天在財團法人羅慧夫顱顏基金會「用愛彌補 感恩記者茶會」，現身說法也向該基金會表達心中滿滿謝意，獲善心幫助20多萬元手術重建費用，擁有以肋骨重建的耳朵，可以不畏他人異樣眼光。

建佑說，因為一出生右耳為小耳症，僅有一小肉塊，缺乏耳道沒有聽力，小時候常被同學問「你怎麼沒有耳朵？」讓他痛苦想從世界消失，經財團法人羅慧夫顱顏基金會捐助善款，以其左邊自體肋骨移植當成耳骨，雕刻耳朵形狀，重建外耳廓成完整右耳。

手術成功後，媽媽抱著他大哭，建佑說，「知道媽媽愛我，但不知她這麼愛我」，現在重建完成，交了女朋友，以往缺少右耳時，口罩繩須以夾掛方式，夾在右耳僅剩小肉點，重建後有了新右耳，也重建自信心，他透露，睡覺盡量不要去壓住右耳，之前曾因睡太熟壓傷再手術復原。

男生短髮，較難如女生留長髮掩飾「單側小兒症」，建佑表示，外觀差異飽受異樣的眼光，加上因家庭經濟狀況不佳，不敢提及想重建外耳的念頭，自卑的建佑曾陷入想不開的青春期，經羅慧夫顱顏基金會社工心理建設，並提供醫療補助完成「外耳重建」，讓建佑獲得重生的機會。

財團法人羅慧夫顱顏基金會表示，基金會自 1989年成立至今33年，提供逾6萬5000人次專業 社會工作服務，幫助接受醫療照護並建立自信，1996 年成立中部分會，服務中部顱顏患者與家庭27年，累計服務在地3000多個顱顏患者家庭。