台南市疫情升溫，許多議員紛紛「自律」停辦後援會相關活動，甚至盡可能減少跑攤。市議會定期會25日進行衛生局業務報告時，獲得國民黨提名參選市長的謝龍介便認為，市長黃偉哲因擁有執政優勢還在趴趴走，希望對方能夠以身作則。黃偉哲事後回應說，現今中央並沒有升級管制，他完全遵照中央的規定辦理。

謝龍介指出，現在很多議員都已自律減少活動或停辦活動，像他參加公祭就盡量提早到以避免群聚，目前只剩市長一個人還在跑攤，他要求市長如果要跑攤，宣導防疫就好，不要假藉防疫之名進行選舉。

謝龍介還說，執政者有其優勢，但這是禍福相倚，選民都在看，如果疫情控制不好，就會投射到選舉上。對於現任者以防疫工作為名露臉，各縣市都一樣，這是一個選戰新形態，有舞台與沒有舞台的選將，都在想盡辦法因應選戰，像他現在除了媒體之外，也透過網路等平台，爭取與民眾的互動。

許又仁、林美燕、林燕祝、盧崑福、尤榮智等議員，也呼應謝龍介的看法，分別表示因疫情嚴峻，已停辦後援會的餐敘、旅遊活動，並盡量減少跑攤行程。

不過，黃偉哲強調，目前中央並沒有升級管制，一切就遵照中央的規定；如果中央規定不跑攤、不公祭的話，他也會遵照辦理，但中央目前的政策是朝慢慢開放。

市府也表示，市長是防疫工作第一線的指揮官，相關行程也都有在進行防疫宣導，這件事沒人做也不行。