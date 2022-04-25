「2022鐵玫瑰熱音賞-校園講唱會」近日在各大校園舉辦。（新視紀整合行銷提供）

「2022鐵玫瑰熱音賞-校園講唱會」日前邀請推廣大使董事長樂團主唱吉董、八十八顆芭樂籽主唱阿強及歷屆得獎者帕崎拉、陳思函、郭子恆至全台各大校園分享。八十八顆芭樂籽主唱阿強分享他年輕時玩團經歷，笑稱當時野蠻的他們將學校廁所作為社辦，開啟自己的音樂之路，有次在內壢高中聖誕晚會表演，台下反應慘淡，沒想到過了6年後在臺大音樂節演出，有人跑來表示自己當年就是看了他們在內壢高中的表演才開始玩團，當場覺得感人。

董事長樂團主唱吉董則表示，董事長樂團製作的專輯《八歌浪Pakelang》日前獲得第61屆葛萊美獎最佳專輯包裝，更是台灣首座葛萊美獎，「所以母語很重要，不管你是哪個族群。能用自己的母語唱歌真的很棒」，認為玩團要找好相處、可以合的來的才行，鼓勵大家多參加比賽累積經驗，並參加音樂節觀摩演出。

聊到在音樂路上印象深刻的事，曾在新竹牙醫診所彈琴的陳思函分享經驗，醫生在二樓看診時，他則在一樓用演奏舒緩病人緊張感，不是學古典鋼琴的他，選擇用大家喜愛的流行歌，一樣讓他們放鬆自在。至善高中場演出後帕崎拉則說沒想到他們風格可以進校園演唱，旁邊就是大溪老街，唱完還可以去買豆乾回家，最後一場講唱會恰巧是郭子恆的生日，活動尾聲大家為他慶生。