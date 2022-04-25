《婚禮歌手》 第2季制服曝光，充滿喜氣洋洋。（東森綜合《婚禮歌手》 提供）

品冠準備演唱中之餘，特地撥空替新人獻上祝福。（東森綜合《婚禮歌手》 提供）

東森綜合台由「明星婚顧公司」董事長黃子佼帶領執行長 Lulu（黃路梓茵）主持的《婚禮歌手》第2季在暌違5個月後進行開拍，首集邀請出道28年的歌手品冠，為新人獻上祝福，不料新郎卻在感謝致詞時脫口而出「不知道你是誰？」讓現場陷入尷尬氣氛。

下個月將在台北流行音樂中心舉辦《不如我們今天見》巡迴演唱會的品冠，百忙之中撥冗出任第2季首位「婚禮歌手」，讓主持人們深受感動，品冠首次挑戰「婚禮實習生」的職位，在婚禮當天要隱藏真實身分擔任婚宴會館工作人員，結果卻因為站姿挺拔的習慣，讓他就算隱身在人群中仍超級吸睛，一度遭到黃子佼嫌棄並糾正：「這不是參加男模大賽，人要放鬆一點才能藏於民間不被發現！」這讓長期運動健身、早已養成良好習慣的品冠忍不住大嘆：「原來《婚禮歌手》不只得要歌聲好，演技也要好。」

婚禮正式開始時，身為人父的品冠，看著交手儀式感動得不禁紅了眼眶，他一想到8歲女兒未來也會成為別的新娘，感傷的說：「希望那天不要太早來。」相當疼愛這位上輩子的情人。

婚禮進行到最後，新人特地向「明星婚顧公司」表達感謝、並餽贈充滿喜氣的紅包，在一片溫馨快樂的氣氛下，新郎感激的說：「雖然我們還不知道你是誰，但相信你一定是個非常厲害的歌手…」語畢，現場空氣彷彿凝結般尷尬、眾人面面相覷，思索著該如何緩解這突發狀況時，新郎立刻解釋說：「因為謝詞是婚禮前一天寫的，當時還不知道歌手來者何人。」大夥聽完才全鬆了一口氣，這意外的小插曲讓品冠直呼：「貴節目真的是太真實了！」《婚禮歌手》第二季將在7月份於 東森綜合32頻道 強勢回歸，敬請期待。