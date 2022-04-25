利空重捶，台股大跌勉強守住16600點！上星期力圖守住17000點的台股今天慘遭利空重擊，大陸疫情燒不停，解封復工腳步緩慢，聯準會再釋出鷹派訊息，讓台股未開盤就綠雲籠罩，果真一開盤就跳空大跌，台積電(2330)失守550元關卡，高價股力旺(3529)跌停，祥碩(5269)、信驊(5274)、譜瑞-KY(4066)同步重挫，身為封城停工重災產業的PCB等零組件廠也兵敗如山倒，華通(2313)、南電(8046)、金居(8358)及金像電(2368)跌幅逾6%，市場瀰漫恐慌氣氛。

綠油油的盤面僅有樂斯科(6662)、毛寶(1732)、中福(1435)、宇智(6470)、華鎂鑫(8087)及天良(4127)等逆勢漲停作收，台股指數也開低走低，盤中一度下探16581.5點，失守16600點，終場加權股價指數收16620.9點，大跌404.19點，成交量約3016.95億元；OTC指數為196.06點，大跌7.45點，成交量713.04億元。

今天盤中上市各類股全面下挫，僅食品類股表現較佳，小跌0.95%，其次是網通類股及水泥類股，分別下跌0.88%及1.17%，表現較差者為電纜類股、運輸類股及生醫類股，其中電纜類股下跌4.62%，運輸類股下跌4.41%，生醫類股下跌4.4%；上櫃部分，表現最佳為營建類股、下跌1.22%，表現最差為光電類股、下跌4.92%。

就技術面來看，今天台股指數開低走低，盤中一度大跌逾400點，失守16600點，終場下跌404.19點，以16620.9點作收，勉強守住16600點關卡；上周五台股指數雖然驚險守住萬七關卡，但再次跌破各期均線，今天台股指數更一舉跌破3月8日前低點，目前短、中期均線下彎，各期均線已呈空頭排列，且外資已連續四周賣超，籌碼面加亦不利多方，保守看待指數表現，在國際股市未回穩前，台股指數仍需時間反覆整理。

復華台灣好收益基金經理人沈萬鈞表示，美國聯準會主席鮑威爾上周稱需加速升息步調以控制通膨，市場預估5月可能升息兩碼，其鷹派發言導致美股再度下殺，由於外資轉賣、技術面轉弱，在大型權值股缺乏動能的狀態下，將延長台股大盤整理時間，此外，目前通膨仍居高不下，建議可留意美國十年期公債殖利率變化，因為將牽動市場資金對科技股等高評價成長股類股之投資信心，進而影響台股走勢。就基本面來看，目前標普500指數已公布財報之營收獲利優於預期比例分別為70%及78%，接下來Google母公司Alphabet、Microsoft及Apple等科技巨擘都將在本周公布財報，將是科技股及台股電子產業供應鏈的重要觀察指標。

台新主流基金經理人沈建宏表示，目前市場關注的變數：一、俄烏戰爭的後續情勢變化，如戰事是否比預期激烈嚴重，另在禁運與制裁下，糧食及油價因此上漲對通膨與總經的影響；二、FED在2022年升息的次數與幅度，以及縮減資產負債表的幅度；三、俄烏戰爭導致的全球供應鏈變化。展望台股後市，雖然俄烏戰爭及疫情仍是最大的變數，但對台股亦無須太過悲觀，主因根據歷史統計資料顯示，戰爭開打以後，美股及台股都可望有利空出盡的走勢，此外，第一季科技股是震央，許多科技股本益比已經跌到10倍以下，投資價值已浮現，建議逢低分批布局。

沈建宏指出，台積電法說會後，外資已經把台股2022年企業獲利總和預估從年衰退2%調升為年成長4%，有利科技股反彈，因此雖然FED升息與縮表在即，但對台股中長線仍樂觀，個股表現將優於大盤表現。在類股操作上，看好六大族群：一、半導體供應鏈，如IC設計、先進封裝、新製程受惠股等；二、有新產品、新規格題材之個股，例如元宇宙、mini LED、Type C等；三、伺服器、電動車與汽車電子供應鏈；四、高股息殖利率兼具成長性之次族群；五、下半年景氣落底反彈的面板與記憶體類股；六、航空類股。