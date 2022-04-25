東勢林區管理處25日將退役重型機車17輛贈與台中市立東勢高工。（東勢林管處提供）

機車是巡護山林的森林護管員最佳夥伴，東勢林區管理處25日將退役的重型機車17輛、汽車3輛贈與台中市立東勢高工，提供該校汽車科師生進行課程拆解、裝修教學及實習使用，除充實教學設備，以達到資源有效循環利用，使退役後的巡山車在完成守護山林的使命後，也嘉惠地方學子，為在地的教育盡一份心力。

巡護山林的森林護管員騎乘重型機車，穿梭在森林裡陡峻、路幅不寬的道路，執行巡視林地、查緝違法、資源調查等任務，這些機車是第一線人員的最佳夥伴。

東勢林管處指出，退役的重型機車17輛、汽車3輛，這些車輛功成身退，仍積極發揮最大剩餘價值，投身教育界，讓更多學子利用實體車輛優化實作技能，理論與實務得以相互驗證配合，也讓學生充實技能後，參加汽車修護、機車修護技術士檢定考照，以培養更多技術人才。

東勢高工校長周文松表示，感謝林管處贈車給學校，東勢高工汽車科設立已58年，林管處所贈送的車輛，讓老師有教學材料，學生們有充裕的設備能反覆操作練習，對於技職教育培訓專業人才，有極大的助益。

東勢林管處指出，從2019年起，逐年將退役巡山車贈與東勢高工汽車科，累計贈送4部汽車、50部機車，以實際行動協助充實技職教育教學設備，提升學生專業技能，期許同學們未來成為專業的車輛裝配、維修、保養及研發人才，更期望透過此項活動，達到拋磚引玉的效果，號召機關及社會團體關注技職教育，共同培育優秀人才。