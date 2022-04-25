近期天氣陰明不定，不少人會把握難得好天氣到戶外走走，藝人張震嶽24日趁著天晴帶著兒子去宜蘭武荖坑旅遊，在玩水的過程中目睹少數車輛不顧旁人涉水而過，不顧安全影響到自己，讓張震嶽事後在臉書發文寫下當時的心情，爆氣嗆「就看你敢不敢撞過來。」

張震嶽昨24日帶著兒子去宜蘭武荖坑戲水，當天有不少四輪傳動車、越野車在當地活動，自己也是開四輪傳動車去旅遊，，張震嶽表示，其實大家都很識相，因為武荖坑當地很多小朋友戲水，車子都會選擇慢慢過溪。但卻有少數幾台車硬要耍帥，不顧週遭人的感受，狂踩油門涉水，當時他和兒子就在溪邊玩，卻看到車子硬開到在面前不到兩三米，讓張震獄爆氣譙：「我死盯的，就看你敢不敢撞過來。」

對此，張震嶽有感需發的認為，大家要將心比心，「你跟你小孩好端端的在溪邊玩水，一台白目愛現的車朝你拉轉速直直衝來，你會怎麼想？」還Hashtag「還差點壓到泡在水裡的大西瓜」、「一顆老鼠屎壞了一鍋粥」完全毀了親子假期。

網友紛紛回應張震嶽「破壞了整個好心情」、「會詛咒他翻車」、「這種地方耍帥容易翻車，遲早而已」、「其實開車去河邊過水真的不是很好餒，會破壞環境生態，但開車耍帥的真的很不可取」，還有人搞笑留言「太可惡了！冰涼的西瓜差點變命案現場」。

但有網友看到張震嶽帶兒子在溪邊釣魚的照片，善意提醒「武荖坑溪自106年1月13日起全線禁止漁獵行為，包括垂釣、捕撈、徒手捕捉等，且武荖坑林道有許多載運礦石卡車進出，玩水人潮其實也是不可控的危險。」讓張震獄親回道歉「對不起，沿途沒看告示標語，釣魚做了不良示範，玩水我都離產業道路30公尺遠，既然沒禁止出入，我還是會帶小孩去玩，會更注意安全。」