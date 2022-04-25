羽球打得好，也有一副好歌喉的東京奧運羽球男雙金牌選手王齊麟，25日宣布發表個人單曲「風箏」，將自己出國參賽比喻為飛上天空的風箏，在努力飛得更高之餘，也透過線將自己和家人連在一起，他也開心表示終於圓夢了。

王齊麟表示，唱歌一直是他的興趣，而他之前在社群網站和球迷互動時，也展現過好歌喉，他透露，這首單曲籌備約半年，今年1月趁著比賽訓練空擋錄音，大約錄了5、6個小時，實際體驗歌手一次一次錄音的過程，也讓他明白當歌手不簡單。

「唱歌一直是我的興趣，很開心有這個機會利用備賽的空擋，錄唱我人生第一首單曲『風箏』。」王齊麟這麼說，「這首歌彷彿也描述著這幾年我離開家鄉，到世界各地征戰的心情，但始終都有一條線，將我們連結在一起，下禮拜我將再次起飛，開始今年度一系列的國際賽事，希望大家繼續給予我們支持，為我們加油！也希望大家喜歡這首歌。」

世界羽聯BWF官方臉書粉專也分享王齊麟的新歌，並寫道：「安可！我們還想聽更多！（Encore! We want more! ）」

王齊麟這個月和搭擋李洋一起在羽球全國團體錦標賽，力助母隊土地銀行拿下隊史在全團賽第6冠，下周將出發泰國，準備在湯優盃團體賽再一次為國爭光。