社區篩檢站。（羅浚濱新竹傳真）

中央25日公布新竹縣新增65例本土確診案例，皆為輕症或無症，12例為居隔期滿或匡列採檢確診，53例因症狀就醫或篩檢站採檢確診，相關疫調和消毒持續進行，配合中央流行疫情指揮中心政策，停止公布確診足跡。

衛生局說明，確診65例分別為35位男性和30位女性，年齡分布在1至77歲，12歲以下佔16位、65歲以上1位，仍以青壯年為多數，症狀多為喉嚨痛、咳嗽、發燒，有21人為無症狀者，佔比3成多。

地區分布為竹北24例、竹東鎮14例、關西鎮9例、湖口鄉4例、新豐鄉5例、新埔鎮7例、芎林鄉1例、北埔1例，分別安排收治醫院、集中檢疫所，或居家照護。

衛生局統計到25日中午新竹縣居家隔離者有2317人，居家照護者為49人，中央疫情指揮中心會議決議，由於疫情升溫確診人數激增，足跡到處都是，足跡公布不再具有意義，因此各縣市不再公布足跡，新竹縣配合辦理。

縣長楊文科呼籲鄉親請自我健康監測，目前社區風險隨全台疫情風險上升，但輕症、無症狀比例高，不用過度擔心，請大家務必做好自身防疫措施，儘速接種疫苗，提升保護力，維持正常生活。

新竹縣持續協調醫院設立社區篩檢站，25日下午6時至9時在大安醫院急診室外提供篩檢服務，26日下午6時至9時在北榮新竹醫院急診室外提供篩檢服務。