女星溫妮（黃于恩）從《大學生了沒》固定班底打開知名度，有好歌喉和甜美外表的溫妮，近年加入網路節目《木曜4超玩》固定主持群，讓她演藝事業再攀高峰，不過溫妮今（25日）則在IG限時動態證實確診新冠肺炎，表示她被自己的喉嚨痛醒、體溫高達38度，溫妮則表示，她第一時間想的是，這幾天有接觸的人，溫妮失落說：「滿滿的愧疚感才是最讓人不舒服的症狀」。對此，溫妮經紀人表示，「溫妮目前在家隔離休養中，燒也退了，一切都還ok，謝謝大家的關心。」

溫妮稍早在IG限時動態提到，因為工作關係，她幾乎每3天就要做一次快篩「不過很不幸的，我還是確診了」，溫妮表示，她前天工作回家的時候，覺得有點四肢無力，由於她當下快篩陰性，溫妮便心想可能是太疲勞了，於是就早早休息。

未料，溫妮清晨6點就被自己的喉嚨痛醒，測體溫高達38度，溫妮到醫院做PCR後結果陽性確診，溫妮當下腦海只想著，這幾天有接觸過的人，她失落說：「是不是給大家添麻煩了？接下來工作室必會受影響了…是不是讓大家失望了？滿滿的愧疚感才是最讓人不舒服的症狀」。

許多人都安慰溫妮：「沒有人希望自己確診」，希望她要好好休養身體，溫妮感謝朋友和工作夥伴的體諒，她已收到許多物資、關心和問候「內心幸福的抱著這份感謝，也會好好努力的養病，快點好起來」，最後，溫妮仍不忘呼籲，最重要的還是要做好防疫措施。

對此，溫妮經紀人表示，「溫妮目前在家隔離休養中，燒也退了，一切都還ok，謝謝大家的關心。」目前這幾天有一起工作的工作人員都已先自主隔離，並進行快篩＆PRC檢測。