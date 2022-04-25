苗栗縣警察局為提升員警汽、機車駕駛技術及防禦駕駛觀念，特聘請新竹安全駕駛教育中心教練到苗栗市模型飛機場實施訓練，盼望提升員警汽、機車安全駕駛能力與技術，並運用於日後執行勤務。

訓練課程包含車輛點檢安全確認、車輛慣熟、煞車力道分配操作、最大煞車力制動操作、彎道制動技巧、綜合轉彎及各項狀況綜合演練等課程。

苗栗警局指出，警察人員在執行偵緝犯罪、攔停交通違規等車輛，不聽制止或拒絕停車接受稽查逃逸過程中，易衍生交通事故，因而造成人員傷亡。

為避免類似憾事發生，除規劃戶外動態訓練外，也特別加強員警騎（駕）車安全概念，設計精實的汽、機車安全駕駛訓練課程，讓員警親自體驗行經彎道正確駕駛技巧，為進彎減速-出彎加速、發現危險時，立即重踩煞車仍需須0.5到0.75秒反應時間及車輛配備ABS裝置重要性。

訓練場地選擇商借苗栗市模型飛機場路外封閉型場所，並放置交通錐、連桿等阻隔設施，避免其他車輛誤入之情事；訓練學員應著訓練用護膝、護肘及安全帽等配備，確保訓練過程安全無虞

訓練課程也請新竹安全駕駛教育中心遴派專業教練，逐一檢查訓練車輛機件功能、輪胎及煞車，以期發揮最佳性能。

另備妥額溫槍於簽到時逐一量測體溫，落實實聯制登記，事前以次氯酸水清消汽、機車，參訓同仁全程配戴口罩與酒精清潔手部，並備有清水、洗手液於事後清洗雙手，做好防疫措施。

警察局局長陳武康特別重視本次員警安全駕駛訓練，期勉同仁都能認真學習相關駕駛技巧，慣熟汽、機車各項行駛技術，以確保執勤安全。前來參訓同仁深感此訓練有助其提升防禦駕駛觀念及車輛操作技巧，讓其獲益良多。