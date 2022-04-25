坪林消防分隊及市民活動中心今落成啟用。（王揚傑攝）

坪林消防分隊及市民活動中心今落成啟用。（王揚傑攝）

新北市消防局坪林分隊及市民活動中心今（25）日舉行落成啟用典禮，由新北市長侯友宜親自主持。坪林區原無市民活動中心，藉由與消防分隊共構，啟用後包括區內機關社團皆能利用活動中心辦理各項公益、教育、藝文等大型會議活動，平時也能讓居民於生活融入防災、減災觀念，將提供最優質的服務給坪林區的居民。

新建工程基地面積計2030平方公尺，為地上4層地下1層鋼筋混凝土建物，1樓為市民活動中心，供在地居民活動使用，2樓為消防分隊值班室、辦公室及大型救災車輛停車空間，3樓為分隊備勤室，4樓為開放式平台空間提供消防人員訓練使用，是棟符合生態、節能、減碳、低汙染的綠建築。

侯友宜說，坪林消防分隊非常重要，不但在水域、山難守護坪林區，更重要它兼具支援雪山隧道救災救護功能，坪林消防分隊的正式落成，讓地方能夠平安。至於坪林市民活動中心讓文藝、休閒、體健所有相關活動，都可以到新落成的活動中心，讓居民開心過生活。

消防局表示，自侯市長上任以來，包含今日落成啟用的坪林分隊，消防廳舍已新建啟用7處，另1處興建中、5處正在規畫，坪林全新的消防廳舍及市民活動中心展現市府對地方安全及在地文化的重視。

坪林區長周慶珍表示，活動中心啟用後除讓坪林日益增加的長者能有活動空間，也讓地方上的社區、社團與返鄉打拚的青農們也多了活動研習的場地，更讓坪林區有了一個多元且凝聚向心力的空間，打造坪林成為安居樂業的新市鎮。