櫃買中心25日表示，國際主要股市因受通膨、烏俄戰爭情勢、及美國聯準會加速升息等影響，近日均大幅下跌，台股表現亦大幅震盪；櫃買中心呼籲，上櫃公司基本面穩健，投資人理性審慎看待近期行情變化。

櫃買中心表示，上櫃公司110年稅前淨利3,224億元，較109年度增加945億元，大幅增加41％。上櫃公司111年1至3月累計營收合計約6,674億元，較去年同期成長11％，增加662億元，維持成長趨勢。

截至4月24日，已公布配發110年度現金股利之上櫃公司有521家（約達已公告746家之七成），其中配發現金股利每股達10元以上有32家，每股配發5至10元有65家，每股配發2至5元有176家。現金殖利率方面，10％以上有12家；5％至10％有203家；2％至5％有221家。

櫃買中心表示，整體上櫃公司基本面良好，110年度獲利表現優異，配息意願大增，而櫃買市場本益比於4月22日來到19.09倍，已低於109年3月新冠疫情爆發前的低點。股價長期表現終將回歸反映公司實際營運表現，投資人可關注基本面表現佳、殖利率高之個股，理性審慎評估投資策略。