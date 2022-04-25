基金會希望民眾透過小豬撲滿認購，支持數位典藏計畫。（看見齊柏林基金會提供）

上周五（22日）是「世界地球日」，看見．齊柏林基金會也利用這個機會發表全新改版的空中影像資料庫「iTaiwan8」，同時替《典藏齊柏林，把台灣的美存起來》數位典藏展揭開序幕，希望民眾能從雲端的「iTaiwan8」線上遊覽台灣，如同齊柏林導演所言：「當你看見這片土地的美麗與哀愁，才能真正祝福她。」

基金會執行長萬冠麗指出，齊柏林導演用他的心、他的眼、他的愛，記錄台灣自然與人文演替的故事；初期「iTaiwan8」只有8000多筆影像素材上線，但後來才發現，齊導所有下的影像遠遠超過這個數字，他在25年的拍攝歷程中，留下了10萬張底片、50萬張數位照片及1000小時影片的影像素材，後續也將透過「iTaiwan8」進行數位典藏。

萬冠麗進一步說明，在經過基金會不斷的請益、拜訪及解說之下，「iTaiwan8」終於爭取到認同，除了聚碩科技旗下的「聚上雲」提供改版所需的技術支援，並在2020年底獲得文化内容策進院的支持，讓基金會得以接續「看見台灣、守護家園」的夢想，啟動「數位典藏」核心計畫，致力於將齊柏林導演龐大空拍影像進行數位化整理的工程。

文化内容策進院副院長張文櫻表示，台灣是個美麗的島嶼，身為台灣人，對於這片土地應該都有一定的認同和情感。在科技愈發進步的現代，我們能夠將這樣的情懷轉以數位呈現，更可以讓身處世界各國的人跨越物理距離，感受台灣的美好與土地故事，這也是文策院支持這個計畫的原因。

《典藏齊柏林 把台灣的美存起來》數位典藏展將於淡水齊空間展出，透過「齊柏林的十萬個為什麼？」、「國土上的名偵探」、「iTaiwan8帶你飛閱台灣」等展區，從大家對齊柏林導演所提出的問題，到基金會執行數位典藏計畫的每一個階段；從如何建立齊柏林每張珍貴空拍照片背後的「後設資料（Metadata）」，到「iTaiwan8資料庫」展現的典藏價值，都將隨著展區一系列有趣的互動，引領觀眾一步步了解數位典藏對台灣的重要性。

雖然「iTaiwan8」在各方的協助下已完成改版，但後續還有龐大的影像素材需要持續進行數位典藏，因此基金會也推出1000元小豬撲滿認購活動，希望透過大家的合力支援，讓齊柏林導演過去存放在資料櫃的這些珍貴影像紀錄，可以早日在「iTaiwan8」上架，呈現在大家眼前，一年後也可以帶著存滿的小豬撲滿回到齊空間免費參觀，所有捐款都將全數投入數位典藏計畫。