國內新冠疫情擴大，居家隔離人數攀升，行政院長蘇貞昌同意將居家隔離縮短為「3+4」，引發討論。入口網站雅虎今（25日）起以「你是否同意未來以3+4取代7天居家隔離」為題進行網路民調，截至14時30分止，有5700人進行投票，結果有18.7％表示非常同意、25.2％還算同意、18.5％不太同意、21.8％完全不同意，以及15.8％為不知道/沒意見。該數據顯示同意的約有43.9%、不同意的約有40.3%，兩者差距不遠，顯示意見兩極。

國內新冠疫情擴大，居家隔離人數攀升，行政院發言人羅秉成昨（24日）表示，指揮中心提出居家隔離「3＋4」天新制，以及相關匡列範圍的調整之規畫，院長蘇貞昌原則上同意朝縮短隔離天數及縮小匡列範圍的政策方向，指示指揮中心儘速與各縣市政府會商後，再擇定實施日期。

雅虎對此進行網路民調，其中一題詢問網友「未來匡列範圍只限確診者的同住親友，你是否會擔心？」則有29.9％表示非常擔心、30.9％有點擔心、13.1％不太擔心、12.6％完全不擔心、13.5％不知道/沒意見。