勞動部今(25)日公布最新「因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時」(無薪假)統計，實施事業單位計2270家，實施人數1萬4398人，本次較上期增加103家、881人，增幅最多事業別仍以支援服務業(旅行社為主)、製造業為主。

根據勞動部今日公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位，計2270家、1萬4398人，上期4月18日公布實施家數計2167家，實施人數1萬3517人，本次家數增加103家，人數增加881人，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數為6個月以上。

據統計顯示，本期實施減班休息事業單位前三名分別為支援服務業1378家、批發及零售業261家、住宿及餐飲業151家；實施人數最多則為支援服務業8405人、運輸及倉儲業1446人、製造業1357人、住宿及餐飲業1117人，其餘則未滿千人。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉表示，本土疫情依舊嚴峻，本期增幅最多的仍是支援服務業，這期增加33家、396人，和上次類似主要仍是旅行社接續實施減班休息。

王金蓉指出，其他增幅明顯的是製造業，本次增加3家、201人，光是製造業下的金屬機電工業有一家製造機械設備、汽車零組件的業者就實施了200人，不過僅在4月實施而已。

王金蓉說，除了支援服務業和製造業，其他如批發及零售業、住宿及餐飲業，受減班休息措施影響人數分別增加55人和91人，但人數增加幅度有限，基本上還算持平。