荷蘭醫療技術公司飛利浦(Philips)周一指出，由於全球零組件持續短缺以及呼吸器大規模的召回，公司第一季核心利益較去年同期的3.62億歐元減少約3分之1，降到2.43億歐元(約2.62億美元)。

由飛利浦編製的分析師調查則預測，第一季核心利益將降至2.36億歐元。

該醫療系統和個人健康產品供應商仍在艱難地應付供應鏈問題，不得不再次擴大公司在全球的呼吸系統裝置召回量。第一季銷售年減4%，來到39億歐元。

飛利浦表示，公司仍然預計，今年下半的銷售和獲利率將有所恢復，前提是當前的問題沒有惡化。

執行長Frans van Houten說，中國的新冠疫情、俄烏戰爭、供應鏈挑戰、通膨的壓力…如果這些情勢進一步惡化，將影響公司把強勁訂單轉化為銷售，以及實現獲利率目標的能力。

公司的睡眠和呼吸護理部門也阻礙了成長。該部門仍在大規模召回去年推出的呼吸機，主因為人們擔心這些裝置中使用的某種泡沫可能會變質，變成有毒氣體。

飛利浦在第一季將公司在全球修理或更換逾500萬個呼吸器裝置的撥備費用再增加1.65億歐元，使得迄今為止的總成本達到了近9億歐元。

這些費用還不包括可能的訴訟費用。飛利浦正面臨上百件的集體訴訟。自2021年6月以來，由於市場對鉅額索賠的擔憂，已經讓飛利浦市值蒸發掉約150億歐元。