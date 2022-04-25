國內疫情嚴峻，昨新增1名重症、10名中症新冠肺炎患者，不過北巿萬芳醫院精神科醫師潘建志質疑，指揮中心的重症比率弄錯了，致死率不是0.015%，而是0.12%才對，實際的致死率較指揮中心數字高7倍，「分母大量灌水好幾倍。」

潘建志指出，指揮中心算的輕症、無症狀比例為99.64%、中重症0.36%是錯的，應該為98.93%，中重症1.07%。(翻攝自 潘建志臉書)

潘建志今在臉書發文表示，指揮中心每日公布的確診病例分析圖卡中，計算中重症比率時弄錯了，不應該把1月1日至4月23日累計的確診人數全部當成分母來計算。正確算法是「分母要扣掉中重症狀出現需要的天數」；同理計算致死率時，也要扣掉病程演變成死亡所需要的天數。

潘建志分析，感染Omicron BA.2變異株症狀出現的時間較短，住院天數也短，國外統計是過去的70%。合理估算，確診後到開始出現中重症的中位數為6天，死亡需要13天，所以在計算中重症比率時，不能算近6天的累計確診人數，計算致死率時，也要扣掉近13天的累計確診人數。因為要經過6至13天才會出現中重症或死亡，所以這期間內被確診的人，不能拿來當做現在計算用的分母值，必須扣掉。

潘建志表示，以此方式計算，國內中重症比率應該是1.07%，中症佔0.99%，重症0.08%，而非指揮中心指的0.36%的中重症比例；而死亡累積4人，致死率應該為0.12%才對，也不是指揮中心說的0.015%。潘建志直呼以指揮中心算法，致死率0.015%實在太少了、不可能，至於輕症、無症狀應該是98.93%，不是99.64%。

潘建志認為，最近確診數暴增，分母大量灌水好幾倍，若不做調整中重症和死亡比率會失真，對醫療量能的估算將出現重大誤差，政策訂定也會誤判，「OmicronBA.2重症率，日本是0.91%，韓國0.45%，台灣中重症1.07%，是不是比較合理？」

潘建志表示，重新計算過台灣Omicron BA.2致死率0.12%已經算很低，和流感差不多，但不可能把BA.2當成流感。流感傳染力R0值(病例基本再生數)也就2-5而已，BA.2的R0可能高達10-16，人人戴口罩也擋不住，「上海四級封城快一個月，每天確診還是破萬，太誇張的感染力，而且我們打了2-3劑疫苗才能把致死率壓下來」。