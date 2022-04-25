美國退役重量級拳王麥克泰森（Mike Tyson）在飛機上扁人的影片瘋傳之後，媒體也很快挖出了那位挨揍者的身分。根據美媒NBC報導，該男子名為馬文唐森三世（Melvin Townsend III），今年36歲，有厚厚的犯罪紀錄，包括詐欺、竊盜重罪、闖空門、持有管制藥品、走私，可以肯定他不是什麼好人。

馬文唐森自稱是泰森粉絲，他搭乘從舊金山國際機場前往佛州的廉航班機（捷藍航空），獲得泰森合影之後他就坐在泰森後面，絮絮叨叨地講個不停，泰森叫他閉嘴也沒用。終於泰森被他搞煩了，起身抓著他揍了兩拳，打傷他的側頭部。

今年55歲的泰森，年輕時綽號「地球最惡男子」，根據目擊者指出，泰森事發前非常冷靜，也配合粉絲合影的要求。現在媒體起底之後，發現馬文唐森原來是佛州當地的混混，因為不同案件坐過幾年牢，難怪他不怕泰森了，他幹過的壞事可能比泰森還多。

現在馬文唐森反過來找律師咬定泰森「反應過度」，自稱「只是想要個簽名就被打成這樣」，泰森一方則宣稱馬文唐森對他丟擲水瓶。不過馬文唐森既然已經聘請律師，泰森一方就陷於被動，畢竟打人就是理虧，馬文唐森的律師還在考慮要不要提告。這也是拳王和明星身邊必須僱用保鑣的緣故，以免遇到這種蓄意滋事的小流氓。