花蓮卓溪鄉豐坪溪上游因邊坡崩塌出現湖面面積約1.84公頃、蓄積水量約7.2萬立方公尺的堰塞湖，若山區突降大雨恐發生潰堤，恐讓下游聚落居民陷入危機，林務局花蓮林區管理處請學者監測評估，發現產生堰塞湖的河段，距下游部落還有15公里，如發生潰堤，1小時後下游聚落旁溪床水位約上升20公分，幸無立即危險。

花蓮林管處指出，森林護管員22日執行瑞穗林道巡護工作，發現卓溪鄉豐坪溪上游邊坡崩塌，土石阻塞河道形成堰塞湖，隨即成立應變小組，並委託國立成功大學進行研判。

花蓮林管處表示，豐坪溪堰塞湖位在轄管的玉里事業區第27林班地，邊坡崩塌面積約1.7公頃，堰塞湖壩高約7至10公尺，迴水長度約530公尺，湖面面積約1.84公頃，推估蓄積水量約7.2萬立方公尺。

經國立成功大學評估，堰塞湖若在1小時內潰壩，流至下游距離15公里的山里、立山村聚落時，河水水位抬升約10至20公分，因聚落距離河床約5公尺高，不致造成危險，居民不必擔心，且堰塞湖已溢流，蓄水體積無增加情形，林管處也將進行詳細調查，提供較完整資料及因應對策。

林管處表示，由於該堰塞湖天然壩屬於不穩定壩體，可能於山區下起較大降雨情況時沖潰消失，因此堰塞湖尚未潰壩前，仍具危險性，呼籲附近居民及遊客暫時勿進入溪床活動，且確保安全，已將該堰塞湖相關資訊告知第九河川局、水土保持局花蓮分局、卓溪鄉公所、玉里鎮公所等單位，請相關單位預先啟動防災應變機制及河道管制。