亞太股市今（25日）集體走弱，其中又以陸股跌勢最重，滬深兩市跌幅均超過4％，上證指數跌破3000點大關，創2020年7月以來新低；香港恆生指數則重挫超過700點，跌幅逾3％，2萬點大關再度失守。

除了陸港股市外，日本股市、韓國股市、台灣股市亦紛紛走弱，跌幅1.9％、1.76％以及2.37％。

本就較疲弱的陸股市場，又碰上美股暴跌，即使今日全面降準正式落地，但陸股仍大幅開低走低，三大指數均創本輪調整以來新低。