陸港股暴跌 上證指數失守3000點大關 恆生指數跌破2萬點 15:222022/04/25 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 上證指數跌破3000點大關，創2020年7月以來新低。(新華社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 亞太股市今（25日）集體走弱，其中又以陸股跌勢最重，滬深兩市跌幅均超過4％，上證指數跌破3000點大關，創2020年7月以來新低；香港恆生指數則重挫超過700點，跌幅逾3％，2萬點大關再度失守。 除了陸港股市外，日本股市、韓國股市、台灣股市亦紛紛走弱，跌幅1.9％、1.76％以及2.37％。 本就較疲弱的陸股市場，又碰上美股暴跌，即使今日全面降準正式落地，但陸股仍大幅開低走低，三大指數均創本輪調整以來新低。 本土連7天破千 今傳3000例 陳時中急返指揮中心 人民幣中間價跌102基點 創逾5個月新低 #上證指數 #3000 #恆生指數 #走弱 #來新低 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸股早盤飄紅 上證指數漲0.7％ 13:142022/04/14 財經 人民幣重貶 在岸價6.4失守 04:102022/04/21 全球財經 上證指數半日跌21點 深成指跌61點 13:372022/04/12 財經 滬指開盤跌13點 深成指跌87點 11:262022/04/13 財經 《港股》長假前陷觀望 恆指走勢平淡 12:092022/04/14 財經 《國際社會》日圓貶不休 日企無「利」哀號 10:012022/04/14 財經 上海封城衝擊 4月進出口恐走弱 04:102022/04/15 全球財經 人民幣重回6.5 貶勢加速 陸股匯雙殺 12:352022/04/25 財經 台股拚站回年線 緊盯兩動向 04:102022/04/17 專題周報 上證指數收跌14點 深成指跌66點 17:442022/04/15 財經 放下鍋具！ 比漾廣場母親節檔期 推潮流媽咪穿搭潮 15:572022/04/19 生活 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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