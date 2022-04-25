嘉義縣布袋新塭嘉應廟「衝水路、迎客王」27日登場，廟方直言，今年將是衝水路舉辦180多年來，規模最小的一次。（資料照，嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣政府獲文化部補助，加上自籌款將花991萬整修王船碼頭等設施。（呂妍庭攝）

今嘉義縣長翁章梁親自向嘉應廟主祀和陪祀神明稟告好消息，表示改造工程發包後就會盡快施做。（呂妍庭攝）

嘉義縣布袋新塭嘉應廟「衝水路、迎客王」祭典是地方重要民俗活動，每年迎客王這天，王船碼頭都擠進上千民眾圍觀，由於去年有確診個案隨進香團到場參加祭典，現疫情大爆發，嘉應廟已規畫今年規模縮小，27日衝水路現場將控制在500人以下，並謝絕外縣市友宮參與遶境，民眾鑽轎腳改以衣物替代，廟方直言，今年將是衝水路舉辦180多年來，規模最小的一次。

去年衝水路活動結束沒多久，中央流行疫情指揮中心就公布1名確診婦人隨進香團到布袋，先在布袋嘉應廟晚餐，隔天再到新塭嘉應廟參加「衝水路、迎客王」祭典，當時消息傳出，一度引發地方恐慌。

今年為減少群聚，廟方將規模縮小，嘉應廟總幹事蘇東春說，向縣府提報的防疫計畫在500人以下，已謝絕外縣市友宮、在地私人宮壇參與遶境，只有新塭在地三大廟宇出陣遶境，且參加人員全數要打完3劑疫苗、造冊，至於往年民眾排長龍等鑽轎腳場面今年也禁止，不過王爺指示民眾可擺放衣物讓神轎跨過。

另因迎客王的碼頭水域不符需求，在廟方建議下，縣府以民俗文化空間改善提出保存修復計畫，去年就獲文化部核定600萬元補助，再加上縣府自籌391萬元，將花費991萬整修王船碼頭平台、改善水圳護欄等，今縣長翁章梁親自向嘉應廟主祀和陪祀神明稟告這項好消息，表示改造工程發包後就會盡快施做。

因近日原物料和人力工資上漲，文化觀光局已3度發包都流標，目前正在進行標案內容檢討。