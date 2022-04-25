一名女大生表示，因身體出現發燒、頭痛、胸悶喘不過氣、流鼻涕、咳嗽、全身痠痛無力及喉嚨痛沙啞等症狀，在家快篩結果為陽性，到醫院做PCR採檢、求診，令她崩潰「真的是離死亡最近的一次」，沒想到還沒等到她看診，一名醫師突走出診間用吼地向她說「妳血氧濃度正常屬輕症，不需要看診」，讓她錯愕不已。

原PO今（25）日於論壇《Dcard》指出，4月23日起床感覺很不舒服，快篩結果為陰性，為求謹慎她待在家中，隔天凌晨3點多，睡到一半仍覺得很難受，身體出現發燒、頭痛、胸悶喘不過氣、流鼻涕、咳嗽、全身痠痛無力、喉嚨痛沙啞等，再次快篩結果為陽性，由於1922打不通，她打給衛生局，對方要她早上到醫院做PCR，「我忍著痛苦沒睡，撐到早上7點才叫防疫計程車到醫院」。

原PO抵達醫院後，進行採檢後就依照指示，到指定地點等待看診，當時她感覺到呼吸不過來、頭也劇烈疼痛，「那時真的是離死亡最近的一次，真的很不舒服」，這時一名男醫師從診間走出來，向她大聲地說，「妳血氧濃度很正常，妳是輕症，不需要看診，就是回家吃藥。」令她相當錯愕，「他幾乎是用吼的，我不知道我做錯了什麼？」

原PO返家後開始昏睡，在下午3點收到陽性確診通知簡訊，告知她要通報衛生局及1922，但1922仍不斷忙線，她再撥給衛生局，詢問如何領防疫包？是否能申請入住防疫旅館等問題，她坦言這兩天看政府防疫政策一改再改，感到無所適從。

遭遇曝光後，網友紛紛安慰她，「真的能從文字中感受到妳的無奈，拍拍！這段時間辛苦了」、「辛苦了！政府整個不知道在幹嘛，導致基層人員忙翻天，確診的民眾也很可憐」、「陳時中說要懂得自主應變啊」。