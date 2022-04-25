疫情燒不停，台中市25日本土確診達201例，日前才從創新高的183例，下降到150例，不料，今日新公布的疫情再創新紀錄，防疫上緊發條。

中央流行疫情指揮中心針對一些縣市列為高風險縣市，如台北市、新北市、桃園市、高雄市、花蓮縣、基隆市，台中市是全台第二大城市，人數眾多。

市長盧秀燕表示，觀察近期台中每日本土確診新增個案數都超過百名，為加嚴防疫，市府主動建議中央將台中列為「高風險縣市」，並納入中央整體防疫措施的試辦地點之一，也獲得中央同意。