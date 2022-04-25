中央研議將現行居家隔離長度，縮短為「3＋4」，基隆市長林右昌肯定政策方向，但呼籲必須要有可行的配套措施，否則一樣塞車，並建議20歲以下改發電子居隔單。

中央疫情指揮中心指揮官陳時中今日上午與全國縣市防疫指揮官進行視訊會議，大家針對「3＋4方案」提出看法。林右昌提及，居隔單會塞車的真正瓶頸，是現行的流程費時，必須由地方衛生所打電話確認居隔者身份，再以人工方式開啟電子圍籬，需要耗費地方非常多時間與人力。

林右昌說，現在中央打算讓確診者、學校、企業協助填列居隔者是好事，但除非取消居隔者電子圍籬政策，或由中央系統直接發送電子居隔單，否則在確診數與居隔數大增情形下，「3＋4」還是可能會塞車。

另外，林右昌也認為，現行20歲以下是發送紙本居隔單，應該一併調整，建議改發電子居隔單，直接發送給法定代理人，簡化行政流程、減輕基層負擔，並避免民眾耗費等待紙本時間。