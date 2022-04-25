雲林縣東勢鄉公所為降低染疫風險，即日起暫停復康巴士服務，鄉公所25日表示疫情延燒醫院風險高，為減少群聚染疫，若身心障礙者或長者有須要至醫院，將協助雇用計程車接送。雲林縣社會處指出這是個別鄉鎮的規畫，縣府與其他鄉鎮的復康巴士仍持續提供服務。

東勢鄉因地屬偏遠，醫療資源缺乏，鄉內也沒有大型醫院，鄉民若生病經常須要到外鄉鎮就醫，加上醫院交通車及公車班次有限，大多靠家人或計程車接送。禾翔實業公司因此於去年12月底捐贈1輛復康巴士，方便身心障礙者及長者就醫。

東勢鄉長林維戊表示，有不少民眾反映，為避免染疫，大家若非必要，會盡量減少到醫院。復康巴士為共乘制，可載送2名乘坐輪椅者或數名行動不便長者，這些鄉民的本身抵抗力較低，所以若須要到醫院，將請其家人自行接送，若無家人者則協助安排搭乘計程車。

林維戊說，東勢鄉的復康巴士班車服務，排定每周前往麥寮長庚、虎尾台大、虎尾若瑟、北港媽祖、大林慈濟等鄰近鄉鎮醫院，近日雲林縣確診人數不斷增加，考量復康巴士往返醫院，染疫風險相對提高，可能危及公所其他人員，因此即日起暫停復康巴士服務，將待疫情減緩再恢復。

雲林縣政府社會處處長林文志指出，每輛復康巴士每年的養護、司機等費用須上百萬元，目前縣內並非所有鄉鎮都有復康巴士，東勢鄉公所基於防疫暫停服務，不過縣府的52輛復康巴士仍照常服務，有須要的縣民可向社會處預約接送。