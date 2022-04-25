美國聯準會「放鷹」使台股周一上演資金大逃殺、終場重挫404.19點。不過，旅遊股挾國境可望解封的復甦題材，今（25）日在資金轉進下開低走高。法人認為，旅遊股營運在邊境解封後可望擺脫困境，但實際開放進度仍未拍板，須慎防復甦步調與股價脫鉤風險。

山富(2743)開低下跌4.56％後獲買盤敲進翻紅，一度勁揚6.49％至60.7元，終場上漲4.56％、收於59.6元，領漲觀光類股。五福(2745)開低下跌3.32％後放量翻紅，最高上漲5.05％至36.4元，終場上漲3.75％、收於35.95元。

易飛網(2734)開低下跌3.55％後反轉向上，最高上漲3.37％至29.15元，終場上漲2.84％、收於29元。鳳凰(5704)開低下跌3.53％後向上翻紅，最高上漲3.24％至70.1元，終場小漲1.18％、收於68.7元。雄獅(2731)終場小漲0.85％、收於95.3元，燦星旅(2719)持平作收。

旅遊股2年來受疫情衝擊，營運陷入產業冰河期。隨著「與病毒共存」已成為全球趨勢，全球多國已陸續解除鬆綁邊境管制及防疫措施，而台灣出國返台隔離條件最快有望在暑假鬆綁，使旅遊股成為近期盤面關注焦點，股價明顯回升強彈。

投顧法人認為，疫後的出國觀光復甦潮可期，屆時有望使旅行社營運重返正軌，惟目前確切鬆綁解封時程尚未拍板，且近期國內疫情再度升溫，對旅遊業原先仰賴的國旅需求勢必造成一定程度衝擊，若解封時程較預期晚，則復甦時間亦將遞延，須留意市場過度反應風險。