台中捷運綠線於4月25日營運滿周年，中捷公司21日舉辦「中捷慶周年 陪你走更遠」記者會，首度放映由市長盧秀燕參與拍攝的「中捷有情人，陪你走更遠」影片，盧秀燕並當場公布中捷推出的3大亮點好康優惠方案，她強調，台中捷運要陪伴旅客「Better together」。

盧市長表示，綠線是中台灣第一條捷運，去年4月25日正式營運通車，1年來忠實服務700多萬人次旅客，陪伴台中市民通勤、通學，送旅客出門旅遊、接他們回到溫暖的家，也陪伴許多外來的旅客，中捷就是台中市民的生活！

盧秀燕強調，很多人的生活因為中捷而不一樣，為此，她以快樂、感動且感恩的心情，來歡慶中捷綠線通車周年，也許願Better together，期待好要更好，中捷這名有情人會陪伴旅客到永遠。

真實呈現台中捷運1年來的付出，中捷公司拍攝「中捷有情人，陪你走更遠」影片也在活動中首度亮相，內容以兩名高中生因搭乘捷運而相識、之後發展出的情誼，故事及拍攝場景都圍繞著捷運及周邊景點，結尾以兩人慶祝認識1周年，並對彼此說「未來我們要更好」，劇情最後更出現「未完待續」，讓市民來陪中捷寫故事。

台中捷運公司推出3大亮點好康，歡慶綠線營運周年與搭乘人次突破700萬。（圖／台中市政府提供）

歡慶綠線營運周年且搭乘人次突破700萬，台中捷運公司也推出旅客回饋優惠，中捷公司指出，3大亮點好康包括：從4月25至29日、將連續5天推出「中捷周年，和你『坐』伴」持電子票證半價乘車優惠；第2個好康則是5月起將降低捷粉回饋門檻，也就是每月乘車次數只要達到30至39次，就能享有當月搭乘金回饋10％。

中捷公司強調，第3個好康就是配合周年慶，中捷也推出新款票卡，票卡風格延續一貫的輕簡透，以點線面幾何符號詮釋捷運便利生活圈，即日起在各車站正式開賣，推出當天已吸引不少捷粉詢問。

此外，慶祝綠線營運周年，台中捷運公司也推出成果特展、讚站有幸福限量集章送好禮、應援打卡牆等活動。中捷公司說，市政府站有互動裝置、影片及照片等展出，呈現1年來的成績單，現場並提供桌椅讓民眾小憩，活動詳情可參考台中捷運官網、台中捷運FB粉絲專頁。