台中越來越多品牌建商長期經營客戶關係，圈粉、固粉讓客戶跟著新案跑！如龍寶、雙橡園開發，都是業界稱道的高回購率品牌建商；而國聚建設以經營客戶關係取代行銷費用，創65％回購率也是新生代建商少見案例。

住商不動產七期南屯店經理黃盟翔指出，根據實際經驗，換屋族、豪宅客對品牌的執著度更高，不少客戶走進仲介直接指名寶輝、龍寶、聯聚的建案，有客戶甚至是因為建設公司一手屋買不到，只能在二手市場中碰運氣，「像是龍寶建設的住戶都說，住過龍寶的房子就回不去，只要龍寶有新案推出都爭相詢問」。

而專營中產菁英族群的國聚建設，討論聲量不高，購屋指名度卻很高。國聚協理陳政輝表示，國聚13年來以蹲馬步的精神穩紮穩打，逐漸擦亮品牌，其中的關鍵就在於打底的功夫，國聚所說的「友善建築」，從土地、環境、建築、生活都要適得其所，住戶眼見為憑自然成為國聚代言人。

國聚建設觀察到，30歲～50歲族群重視健康、享受生活、喜歡綠意，因而在健身空間大小與器材選用都在細節處超越同業，緊緊抓住客戶心；同時，這類客層對於新科技趨勢接受度相當高，國聚社區停車空間規劃了電動車充電線路預留，作為日後可擴充使用，也讓科技菁英族群們備感貼心。

另外，國聚建設貼近客戶、傾聽住戶聲音也是創造高回購率的主因之一，由「國聚生活家」團隊統籌規劃的各類社區活動，為住戶生活融入節慶文化、環境教育、健康休閒與公益愛心等，凝聚住戶對國聚社區的歸屬感與向心力。

其中，每年舉辦的國聚家庭日，集結了跨社區近2,000戶家庭，浩大場面，不只讓住戶感到身為國聚家族的榮耀感，也讓外界注意到國聚口碑聲量一點也不低調！住戶對國聚活動的高支持度與參與度，也證明了對公司的滿意度，這也是國聚鮮少砸廣告宣傳行銷，卻案案暢銷的重要原因。

此外，雙橡園開發全台首創的「豪宅3.0」打造頂級豪宅與飯店的平衡點，提供包括成立物業管理、頂級餐飲團隊進駐、一日六餐、頂級桌宴、專屬活動策劃、禮賓接駁、專人洗車等細緻化服務；其中，雙橡園自建的深耕物業，目前已有超過15種職別，提供遠超一般物業公司所能提供的服務品質。

而雙橡園的作品也不只展現在軟體服務上，「雙橡園1617」、「雙橡園1812」、「雙橡園S1」、「雙橡園2279」、「雙橡園2925」連續五棟，硬體規劃皆以大基地、逾千坪私有花園、車道單進單出及獨立服務動線，種種細節獲層峰人士肯定，更有老客戶一路相挺，「雙橡園1812」、「雙橡園S1」更連續創下95％的驚人回購率，成為業界指標。