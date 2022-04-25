萬事達卡25日最新公布「女性創業指數」報告指出，台灣女性創業力勇奪亞洲第一，已超越日本、韓國、新加坡及泰國等市場，尤其在「女性創業活動率」的表現，台灣為亞太區唯一不受疫情影響、創業活動率持續成長的市場，不僅顯示台灣具有性別友善的金融服務環境，更展現出台灣女性抵禦疫情的強勁韌性。

最新統計也顯示，台灣女性創業指數不僅擁有亞洲第一的優異表現，放眼全球65個經濟體，台灣更躋身第6名、較前一年進步2名。對此萬事達卡分析，金融服務易取得、中小企政策助力，是成就台灣女性創業力位列全球第六的關鍵原因。

根據萬事達卡報告顯示，基於領先全球的「中小企支持政策」(Government SME Support)，以及「女性普惠金融」表現，更使台灣在「女性教育與金融背景」方面的評比位居全球第2名。

對此，萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示：「過去一年，疫情帶來各種不確定性與挑戰，但在政府的努力下，包含勞動部、經濟部中小企業處等單位皆積極推動女性創業計畫，顯示台灣為打造性別友善創業環境的不遺餘力。」

萬事達卡報告也顯示，台灣女性在「金融帳戶、信用卡、金融卡申辦」等金融服務擁有極高可近性，同時還和聯徵中心公布的統計數據互相呼應。萬事達卡引述聯徵中心公布數據指出，台灣女性持有信用卡總張數高達2,887多萬張、超越男性的2,337萬，且單月應繳金額亦高於男性，同樣印證台灣市場在「女性普惠金融」的出色表現。

陳懿文進一步強調：「聯合國在2015年即將『實現性別平等，並賦予婦女權力』列為2030永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs），而台灣積極打造友善的金融環境，讓各性別的使用者皆可擁有完整的金融服務。萬事達卡也將持續關注產業性別友善的議題，協助政府，打造普惠金融環境。」

萬事達卡的調查亦呈現女性在疫情衝擊下面臨的風險。對此萬事達卡指出，疫情衝擊下全球女性失去工作的可能性，較男性高出四倍以上；經濟部中小企業白皮書也顯示，女性中小企業主經營服務業的家數比率超過85％，較男性（77％）呈現更為單一的產業結構，也顯見女性企業主在面對疫情衝擊時的確具有相對大的風險。未來萬事達卡將透過「Start Path」與「Fintech Express」等計畫提供女性創業支持，滿足女性對於創業資金、知識等資源的需求，同時目前已在全球多個市場提供近20萬名婦女金融知識培訓課程，並透過萬事達卡影響力基金為女性提供企業發展所需的資金援助。