雖然人類登陸月球已經是在半個世紀之前的事，不過對於到月球旅遊，現在還只是個夢想，然而根據古印度歷史，早就6000年前傳說就有令人難以置信的飛行機器， 速度可以高達5700公里每小時，甚至在傳說中還能飛到月球，而這可說是來自「未來」的古文明就叫做 維馬那（Vimana）。

古代印度兩個主要梵文的史詩之一 Mahabharata就曾提到過維馬那的存在，裏頭寫到，「在Rama的命令下，壯麗的戰車立刻「叮」的一聲就升到了一塊大雲上」還說 「那是一個可以透過自己的力量，從一個地方到達另一個地方或從一個星球到另一個星球的設備」。

而這些維馬那是靠什麼能量來飛行的呢？ 一本關於航空航天技術的梵文文字的文書，書里聲稱在古梵文史詩中提到維馬那是利用很先進的空氣動力學來運作的飛行器，類似於一個能夠進行星際飛行的火箭，而這些都是參考古代外星人的理論才製造出來的。根據Kanjilal（西元1985年），維馬納的動力是來自於一個「水銀渦旋發動機」，一個類似電力動力的概念。然而，許多人認為古代維馬納其實是利用一個更強，更容易取得而且電源是「免費」的來運轉的的。

值得注意的是，幾年前，大陸研究人員在西藏拉薩發現了數千年前的古梵文文書。古代文書被送到昌迪加爾大學進行翻譯。結果實在令人震驚。根據RuthReyna博士，翻譯的文書據稱是建構星際宇宙飛船的「藍圖」。太空船設計的動力系統是以抗地心引力技術作為基礎來運作的，而這技術是基於一個類似「laghima」的系統，一個存在於人類生理中自我的未知力量，是一種「強到足以抵消所有地心引力的離心力」。

Reyna博士解釋說，在被稱為「Astras」的這些機器上，建造者可能會派遣一個人到任何星球。然而，文書中並沒有提到任何星際通信的方法，但他們確實提到了地球到月球的這一趟旅程，雖然還是不清楚這趟旅程是一個計劃還是有真的實際進行。