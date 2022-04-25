苗栗縣府公布確診者足跡。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣府公布確診者足跡。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣府公布確診者足跡。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣府公布確診者足跡。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣府公布確診者足跡。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣府公布確診者足跡。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣府持續開設社區篩檢站。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣今天25日新增29例新冠肺炎本土確診案例，確診者分布9鄉鎮市，其中18 例為匡列居隔離前採檢陽性確診，目前確診者分流收治原則，安排加強型防疫旅館或居家照護方式安置，相關足跡已完成清消。

苗栗衛生局指出，今天確診者其中男性13位、女性16位，年齡介於在1歲以下到60歲，Ct值在13.82到27.9之間，分布在9個鄉鎮市，分別為竹南鎮8例、苗栗市6例、泰安鄉5例、頭份市4例、後龍鎮2例、三義鄉、通霄鎮、銅鑼鄉、大湖鄉4鄉鎮各1例。

其中18 例為匡列居隔離前採檢，11例為因症狀(以喉嚨痛、咳嗽、發燒為主要症狀、足跡重疊、持簡訊或有染病疑慮者至醫院或社區篩檢站採檢而確診，衛生局持續疫調中。

另外，昨天24日大千、李綜合、大順及慈佑醫院竹南大厝里篩檢站共採檢912人，其中7人陽性，其他陰性；重光醫院南庄東河社區PCR採檢站，共採檢349人，全數陰性。

因應社區不明感染鏈增加，民眾篩檢需求，持續開設採檢站，慈祐醫療團隊進駐竹南鎮大厝里活動中，4月25至4月26日持續開設篩檢站，時間為上午8點至中午12點、下午1點至下午5點。

大千醫院、大順醫院急診室旁開設篩檢站，時間地點：4月25日下午4點至晚上8點，呼籲與確診者足跡重疊或有染疫疑慮的民眾前往免費PCR篩檢。

縣長徐耀昌表示，截至4月25日，今年苗栗縣新增本土案例214人，分佈以竹南鎮79人、頭份市39人及苗栗市31人為最多；相較已有1個市破萬人、6個縣市超過千人及8個縣市200人以上確診，苗栗確診個案相對緩增，列為中度風險區。

但疫調中發現跨城市旅遊、活動、工作再傳回本縣滲入到家庭、職場、學校、補習班、社區為疫情的主要原因，呼籲民眾減少不必要的跨縣市移動還是必要的防疫作為。