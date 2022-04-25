基隆市政府公布足跡。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）
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基隆市政府今日公布23名確診者足跡，包括安樂市場、七堵南興市場、仁愛市場、大武崙黃昏市場、華三街菜市場、基隆廟口第38號攤、長榮桂冠酒店、自來水公司、台電公司、欣隆天然氣公司等。

桃寒流天災現金救助 中市23日起受理申請
基隆＋301！10大張足跡又見廟口夜市 3大市場也入列
#23 #確診者足跡 #入列 #市場 #長榮酒店