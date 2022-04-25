基隆公布23名確診者足跡 5市場、長榮酒店入列 15:132022/04/25 中時 陳彩玲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基隆市政府公布足跡。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基隆市政府公布足跡。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真） 基隆市政府公布足跡。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真） 基隆市政府公布足跡。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真） 基隆市政府公布足跡。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真） 基隆市政府公布足跡。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真） 基隆市政府公布足跡。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真） 基隆市政府公布足跡。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真） 基隆市政府公布足跡。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真） 基隆市政府今日公布23名確診者足跡，包括安樂市場、七堵南興市場、仁愛市場、大武崙黃昏市場、華三街菜市場、基隆廟口第38號攤、長榮桂冠酒店、自來水公司、台電公司、欣隆天然氣公司等。 桃寒流天災現金救助 中市23日起受理申請 基隆＋301！10大張足跡又見廟口夜市 3大市場也入列 #23 #確診者足跡 #入列 #市場 #長榮酒店 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 花蓮＋182 爆10多名確診者失聯 黃昏市場再添35人染疫 16:152022/04/24 生活 屏縣＋40足跡曝 多家市場上榜 5歲以下染疫已24例 15:162022/04/24 生活 桃園23日足跡曝光 餐廳、KTV最多 16:052022/04/23 生活 宜蘭暫停探病 花蓮黃昏市場休市 04:102022/04/24 地方新聞 《國際經濟》注意！ 「熔漲」風暴進逼美股(2-1) 09:012022/04/25 財經 看屋筆記：高雄楠梓區興連城PRO＋(個案＋價格分析) 15:062022/04/24 建案開箱-高雄 《台北股市》焦點股-雃博 10:182022/04/24 財經 蘇治芬力挺楊梅蕭立妍 市場沿路掃街拜票 17:482022/04/24 政治 北市防疫人員「以篩代隔」 將再開放3場域工作者跟進 15:272022/04/24 生活 18：23花蓮外海規模5.6地震 最大震度2級 全台有感 18:272022/04/24 生活 《證交所》外資連賣四周 上周箭靶這3檔 14:092022/04/25 財經 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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