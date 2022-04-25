針對中正紀念堂轉型議題，促轉會代理主委葉虹靈今天表示，文化部目前透過展覽的方式來改變中正紀念堂的內涵，促轉會絕對支持移除中正紀念堂銅像，本周六開始會在松山文創園區舉辦展覽，讓知名建築師設計室內動線，把蔣中正銅像移到邊邊，透過視覺和配置解決威權性的問題。至於園區整體規劃的相關報告5月底以前就會送交行政院。

葉虹靈今天接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪，針對中正紀念堂轉型表示，促轉會主管威權象徵，文化部主管中正紀念堂，所以目前對於中正紀念堂轉型是協力合作。

葉虹靈指出，文化部目前透過展覽的方式來改變中正紀念堂的內涵，促轉會則是盡力讓外界聚焦在中正紀念堂轉型，而不是只單獨聚焦在蔣中正銅像上。

外界質疑文化部只以辦展覽的方式來改變中正紀念堂內涵只是在操弄議題，對此，葉虹靈回應，絕對支持移除中正紀念堂銅像，所以本周六開始會在松山文創園區舉辦展覽，讓知名建築師設計室內動線，把蔣中正銅像移到邊邊，透過視覺和配置解決威權性的問題。

由於中正紀念堂全區是古蹟，只要動一磚一瓦都需要配套，但轉型也不是紙上談兵，葉虹靈強調，規劃報告中有目標、有期程，還包含扁政府時期的空間解嚴圍牆，要改變整個公園的配置，市民即可更友善地進入，所以不僅是針對蔣中正銅像而已，針對整個園區的配套辦法，都已寫在總結報告中。

她說，蔣中正是前總統沒錯，但民主歸民主，歷史歸歷史，他的功過可以讓外界持續辯論，但是國家不應該以這種方式繼續紀念他。轉型的工作不是幾個月內可以完成，但在正式完成轉型之前，過程可以有更多的解放性。

黃光芹詢問葉虹靈，「中正紀念堂本身的建築像是蔣廟，包括堂體、牆體、屋頂等等該如何改變？」葉虹靈回應，「這目前還不方便透露，不能破梗，但報告5月底以前就會送交行政院」。

國民黨立委蔣萬安提拋出讓中正紀念堂轉型為「台灣建設紀念館」或是「台灣歷史紀念館」，對此，葉虹靈認為，蔣的提議是好的，但轉型還是不能脫離歷史脈絡，或是直接變成一個購物商場，還是要扣緊歷史核心去做變動。

國民黨立委吳斯懷認為促轉會不敢更動全台灣的「中正路」路名，葉虹靈表示，更動路名所牽涉的跨部會事務太多，甚至包括地方政府，所以促轉會有提出原則建議，讓後續機關繼續討論。