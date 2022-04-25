「腸漏症」是腸子破洞了？ 醫揭「背後病因」破解體內慢性發炎真相

口臭問題若不好好處理，可能會造成社交困擾，甚至影響人際關係。對此，牙醫師歐凱捷表示，病理性口臭像是牙周病、唾液量減少、產生膿性分泌物以及急慢性胃炎等，都可能是造成口臭的主要原因。

牙醫師歐凱捷在臉書粉專PO文指出，造成病理性口臭的原因有以下4種：

▍口腔問題

口腔問題是造成口臭的主要因素，若有牙周病、蛀牙、口腔黏膜疾病等問題，一旦沒有及時治療，會讓口腔中細菌大量滋生，發酵分解而產生各種臭味。

▍唾液問題

唾液質地以及量的多寡也有影響，如果唾液量減少，唾液中蛋白質等有機成分增多，唾液的沖刷作用與中和作用減弱，細菌就會大量滋生而產生口臭。

▍口腔鄰近組織病變

口腔鄰近組織發生病變會產生膿性分泌物，而散發臭味，像是化膿性扁桃體炎、萎縮性鼻炎、慢性上頜炎等，都有可能造成口臭。

▍疾病及營養狀況

若是罹患急慢性胃炎、消化性潰瘍、晚期胃癌、糖尿病、維生素缺乏、重金屬中毒等，皆可能造成口臭。