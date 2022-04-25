當今最火紅的NFT(非同質化代幣，Non-Fungible Token)風潮首度燒進建築業！中洲建設領先台灣建築業界，推出首發超限量100個NFT，邁向元宇宙世界。25日推出NFT計劃預告，重磅宣布5/2日開賣訊息，中洲吉祥物阿洲仔化身為NFT的主角，更把虛實概念結合，透過OPEN SEA平台發行，讓收藏者不只是買到數位藝術品，還能最高折抵5萬元購屋金。

看準NFT的未來趨勢與元宇宙的熱度，中洲建設25日舉辦NFT上市記者會，首波5/2將在OPEN SEA平台推出100款不同造型阿洲仔，讓阿洲仔化身為NFT，以每個0.08ETH(以太幣)(約新台幣6000元)開賣，採100個限量發行，白名單人員可於5/1以每個0.05ETH(以太幣)(約新台幣4000元)提前鑄造。

中洲建設董事長黃啟倫致詞時指出，中洲成立28年來，一直勇於創新，與時俱進提供不同的服務，強化民眾對中洲的認同與支持。

中洲建設為初入NFT世界的「小白」，在自家FB粉絲團貼心推出NFT懶人包，中洲建設總經理黃瀚霆說，中洲建設搶先建築業界登入元宇宙區塊鏈，在年初就決定發行NFT，除了作品本身具有收藏價值外，為了讓中洲NFT更具收藏價值，中洲為每位NFT收藏家，提供3個賦能。

包括持有中洲NFT就送內含行動電源、智能保溫瓶及杯墊的「阿洲仔限定禮盒包」、上萬現金抽獎活動資格，NFT上架後2年內持有中洲NFT，購買中洲任一新建案，可享購屋現金折價，最高可抵5萬元，與建築本業連結。

此外，NFT是時下熱門話題，儘管珍稀類NFT每次轉手的價格有可能水漲船高，黃瀚霆強調，中洲追求創新，元宇宙也不能缺席，首度推出NFT跨出地產界，是為了與更多世代連結，不是為了營利，更不做競標炒作。(品觀點記者張雅雲/屏東報導)