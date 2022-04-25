台中捷運通車屆滿周年，連鎖餐飲集團王品(2727)看好周邊人流及消費力，近年積極於沿線站點布局品牌門市，目前在其中7站已設置18家門市。集團表示，希望未來在台中捷運沿線18站均能設有集團餐廳，讓饕客可搭著捷運賞市景、吃美食。

台中捷運綠線去年4月通車後搭乘人數逐月攀升，至今年3月底已接近100萬人次，成為台中人重要的交通工具。周邊也逐漸發展為重要商圈，尤其是搭著捷運吃好料，已成為台中市民和觀光客最便捷的方式。

台中捷運總計18站，王品集團看好台中捷運站周邊人流及消費力，集團目前在其中7站已設置18家門店，集合中西式、日料、鍋物、燒肉、鐵板燒等多樣品牌和菜色，從台中捷運站「步行10分鐘」，就可聞香吃遍王品美食。

王品在號稱美食一級戰區的「文心崇德站」便設有6家餐廳，被台中人稱為「王品一條街」，包括被網友稱為最難訂的和牛火鍋店「和牛涮」、平價火鍋霸主「石二鍋」、排隊燒肉店「肉次方」，還有「西堤」、「陶板屋」及「丰禾台式小館」。

而鄰近台中公益路商圈、被當地人稱為「美食華爾街」的「水安宮站」，王品集團亦設有6家門市，包括「享鴨」及網紅火鍋名店「聚 北海道鍋物」複合店型進駐公益路二段，以及知名度高的「西堤」、「石二鍋」、「12mini快煮鍋」，滿足顧客各種吃的需求。

王品今年持續布局台中捷運沿線，3月在「南屯站」對面開出麻辣鍋吃到飽品牌「嚮辣」，最新推出的高檔燒肉餐酒館「最肉」，亦選擇落腳公益路商圈的燒肉特級戰區，將於29日正式營運，成為公益商圈的最大亮點。

歡慶台中捷運通車周年，王品集團今（25）日起至5月底大放送，只要拍下台中捷運車廂廣告、或憑台中捷運官網、FB/IG及文心崇德、市政府、水安宮、南屯站、豐樂公園5個捷運站內的廣告慶周年優惠畫面，至集團台中46家門市消費，即可享贈菜優惠。