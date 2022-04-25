根據最新的調查結果，隨著萬物齊漲，生活成本不斷升高，越來越多美國消費者感到手頭拮据，即便是較富裕的美國人財務能力也變得較為脆弱。

根據跨國企業與消費者徵信公司益博睿（Experian）出具的調查報告，大約71%的美國人覺得自己的薪水跟不上通膨腳步。

29%的受訪者預期這個月的收支勉強只能打平，差不多比例的受訪者預期在未來幾個月支出可能會超出預算。益博睿資深總監Rod Griffin表示，美國人正苦於如何應付這些挑戰，這是一個非常大的問題。

P2P借貸服務公司LendingClub則出具報告指出，大約62%的美國人是「月光族」。即便是較富裕的美國人也覺得日子難過。根據LendingClub對3,250名成年人所做的調查，年收入超過10萬美元的薪水族，有一半稱自己到月底已所剩無幾。

喬治城大學麥克唐納商學院副教授Simon Blanchard表示，這個問題在於他們光是應付生活所需就已經耗盡積蓄和安全網，這可能造成其他問題，他們的經濟能力變得脆弱。

以一名住在德州聖安東尼奧市（San Antonio）的藥劑師Benjamin Gibson為例，40歲的他年收入超過10萬美元，且擁有自己的房子，但現在卻難以負擔食品和汽車等生活必需品，他表示每一筆開銷都會考慮再三，「每當我用信用卡付款時，都會有些擔心」。

雖然缺工帶動美國的薪資增長，但薪資增長速度卻跟不上通膨。美國3月消費者物價指數（CPI）年增8.5%，創下逾40年來最高的年通膨率。根據美國勞工統計局公布的數據，3月美國人的實質所得較去年同期成長5.6%，而實質平均時薪經季調後下滑0.8%。Blanchard副教授表示，有種假設是當商品價格上漲，收入往往隨之增加，但事實並非總是如此。

儘管美國人還有一些從防疫封鎖期間積攢下來的存款，但創下40多年新高的通膨水準讓人無法繼續大肆購物，這最終將給仰賴民間消費力道的美國經濟增長帶來大麻煩。