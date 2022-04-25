五月報稅季來臨，元大金控旗下子公司元大銀行特別提醒民眾，今年申報所得稅需留意三大新制上路，第一是財政部公告自110年度起每人基本生活費從18.2萬元提高到19.2萬元；第二如果有買賣未上市櫃股票，自去年開始納入基本所得項目，必須設算最低稅負；第三項為房地合一2.0自110年7月1日上路，若在6月30日之前有「預售屋」的買賣交易，仍屬於舊制財產交易所得出售，要併入個人綜所稅計算。

不只如此，倘若報稅時需要對其個人持有的基金明細更進一步的釐清，元大金旗下元大投信還有開發可以協助報稅、作稅務規劃的APP功能；對此元大投信指出，所推出的「元大基金先生」APP，其「收益分配及扣繳憑單」功能，就可查詢到個人持有ETF的單位數、每單位分配金額、應扣繳稅額等，是目前結合基金投資與稅務規劃功能最完整的理財APP。

針對有資金需求的民眾，元大金旗下證券、銀行、人壽等三大子公司，亦都有提供借貸服務；其中，元大銀行提供刷卡繳交綜所稅享分期零利率優惠方案，以及繳稅信貸專案，檢附110年度扣繳憑單、年度所得證明文件申辦，將有優惠利率前3期0.88％、第四期起1.99％起、手續費999元起；元大證券則從即日起至111年8月31日提供「繳稅輕鬆還」借貸專案，憑繳稅證明文件申辦「不限用途款項借貸」即可於核定借貸額度內享有優惠借貸利率。

元大證券指出，線上報稅可減少臨櫃報稅繁雜的程序，也能享有優先退稅處理，元大證券客戶憑網路下單電子憑證即可進行綜所稅申報，透過線上下載所得資料，收支一目瞭然，計算稅額快速便利。

元大人壽也提醒，在申報個人所得稅時，若選擇列舉扣除額方式，可運用每人每年可列舉24,000元人身保險費扣除額，一般商業保險、勞、農、公保與就業保險都可計入24,000元的扣除額裡，健保則可全額扣除，不受24,000元的限制。遺贈稅的免稅額從220萬元提高至244萬元，不少父母利用每年贈與保費，為子女或孫子女購買保險作傳承規劃，民眾也可以好好把握此保障與傳承兼具的機會。