大陸新股近期屢屢破發，已引起監管部門關注。證券時報報導，上海證券交易所近期組織多家券商開會研討，並考慮將「大比例破發」等指標納入主承銷商執業質量評價等。

報導指，上交所在會上強調各主承銷商應按照協會規範要求，審慎撰寫投資價值報告，充分開展投資者路演溝通工作，管理好發行人估值定價預期，合理規劃募投項目，在充分考慮市場、行業及承銷風險後，審慎確定發行價格。

報導引述參會的主承銷商人士稱，部分報價機構不重視投研工作，對二級市場波動、行業和公司基本面的調整缺乏甄別和預判能力，此外部分發行人及其股東對新股估值預期過高，尤其是當前的Pre-IPO市場在部分行業存在一定估值泡沫，層層傳導推高了IPO定價。

對於如何加強新股承銷工作，降低破發、棄購等風險，幾家券商負責人均表態，將充分履行資本市場「看門人」職責，進一步規範投資價值報告撰寫要求，審慎進行估值假設，估值結論要客觀體現公司合理價值。