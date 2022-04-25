（Vestas打造台灣首支國產風機葉片完工。圖／Vestas提供） Vestas與合作夥伴天力離岸風電公司，於台灣生產第一支本土製造的葉片正式完工，具體成就V174-9.5MW 離岸風機本土化里程碑。葉片將於今年用於合作夥伴丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）開發的彰芳暨西島離岸風場，是Vestas與台灣供應商密切合作以及投資本土供應鏈的重要階段性成就。Vestas指出，風機葉片重達35噸、長85公尺，由台灣本地生產的材料製成，並由位於台中占地210,000平方公尺的製造廠製造。該製造廠目前擁有400多名員工，正逐步優化製程以提高產能，滿足台灣離岸風電計劃的需求。Vestas亞太區營運長Michael Balvers表示，葉片是風機零組件中生產技術最複雜的項目之一，也因此首次在亞太地區生產風機葉片極具挑戰，但在我們來自印度艾哈邁達巴德（Ahmedabad）葉片廠的開創團隊，以及來自亞太地區各地和丹麥團隊專業的協助下，我們克服了這些挑戰，秉持Vestas自豪的安全及高品質，成功在台製造第一支本土風機葉片。 CIP彰芳暨西島離岸風電計畫執行長Dennis Sanou表示，這是彰芳西島風場和Vestas致力於打造本土供應鏈的技術轉移和人才培訓的階段性成果。我們恭喜合作夥伴Vestas和天力，在維持國際品質標準的前提下，更提前實現了政府預期的本土化葉片生產時程。我們期待在未來能夠看到更多本土化風機零組件在風場出現。天力離岸風電公司董事長吳坤達說，製造台灣第一支本土風機葉片是天力的重要進展，也是台灣離岸風電產業邁出的一大步。我們克服了許多難關，例如建設製造廠時曾缺乏原物料，在技術移轉的過程中，COVID-19的邊境管制也影響工程師和資源進入台灣。儘管如此，我們還是抱著堅定信念和決心解決了各種困境，催生了台灣第一支本土風機葉片的誕生。能參與這個別具意義的合作項目，我們倍感榮幸。