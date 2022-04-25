台中市長盧秀燕表示，由於居家照護者在家中沒有常駐專業醫護人員，市府在關懷包中將配置血氧機，由民政系統依關懷包途徑發放。（盧金足攝）

台中市25日本土確診個案新增201例。（盧金足攝）

台中市25日本土個案新增201例，市長盧秀燕表示，全國今日確診人數將突破五千以上，未來如像中央估計日增一萬例，提醒民眾因應疫情要有動員的心理準備，累計居家照護435人收案，由於居照者在家中沒有常駐專業醫護人員，市府在關懷包中將配置血氧機，由民政系統依關懷包途徑發放。

盧秀燕表示，針對居家照護統計，截至4月 25日中午12時

，已有743人進行評估，其中435人已收案居家照護，130人評估中，178人未符合收案條件，至於負壓隔離病房，病床數共302床，其中已使用數為104床(34.44％)、可使用數為198床 (65.56％)。

盧秀燕表示，中央實施確診者居家照護計畫，符合中央規範者，都可以適用居家照護，隨著愈來愈多居家照護者，雖然台中市的居家照護者有配置主責醫院照顧，也有提供線上視訊問診、送藥服務，但在家中沒有常駐專業的醫護人員。

因此市府在關懷包中，將配置血氧機，由民政系統依關懷包途徑發放，等居家照護者期滿痊癒後收回，麻煩居家照護者送回各區的衛生所，衛生所會充分消毒再提供使用。

盧秀燕指出，血氧機是一種幫助監測血液中氧氣濃度的設備，屬於非侵入性的監測，只需要幾秒鐘就可以知道受測者的血氧濃度。

市府會隨機附上說明書，並依說明書指示進行操作與保存

，建議使用食指，手指甲向上，夾在手指末端做測量，等待螢幕顯示血氧濃度 (SpO2)及心跳速率 (PR)。提醒受測者每日上午及下午各監測1次；監測時，請勿戴口罩。

盧秀燕說，血氧機數值顯示有2個，一個是SpO2，也就是血氧濃度，正常值為95％以上；93％至94％需要更專業便估，要聯繫專屬照護醫院，緊急狀況請連絡119；92％以下就是比較危險的狀況，應立即聯繫專屬照護醫院或119。一個是PR，也就是每分鐘心跳次數，正常值為60至100次。