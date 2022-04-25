謝龍介突爆台南市只剩17疫苗，大鬧疫苗荒，台南市衛生局回應中央疫苗很快補齊。（國民黨台南市議會黨團提供／程炳璋台南傳真）

國民黨台南市長參選人謝龍介25日突爆台南市只剩17劑莫德納疫苗，並稱有市民反應接種不到疫苗，台南市衛生局說明，17劑是民眾預約完後的剩餘莫德納疫苗，台南市明、後天陸續有高端、AZ與莫德納疫苗進貨。

台灣疫情失控，總統府再爆人員染疫，台南市衛生局長許以霖也公開預估台南市未來將有28萬人確診，謝龍介提到，衝高疫苗接種率是當前重要的防疫工作。

謝龍介25日在臉書粉絲頁上爆料，有市民向他抱怨預約不到莫德納疫苗，他一查竟發現台南市疫苗僅剩17劑，零星分散在診所，即將用罄。中央流行疫情指揮中心卻保留40萬劑，質疑是想留著當戰備疫苗使用？

謝龍介表示，雖然中央流行疫情指揮中心23日又採購20萬劑疫苗，但還須一段封緘時間，起碼要月底才能上路施打，他呼籲台南市長黃偉哲向中央請命，加速採購，勿讓台南市疫苗出現空窗期。

台南市衛生局說明，17劑莫德納疫苗是市民完成預約後的剩餘數字，台南市還有2200劑高端疫苗存貨，中央明、後天陸續進貨1200劑AZ疫苗、1萬8000劑高端疫苗與1萬6000劑莫德納疫苗，將開放在5月份預約。

謝龍介表示，疫情再起，民眾接種意願提高，中央到地方政府應該盡量滿足需求，台南市身為6都之1，不該被虧待出現疫苗空窗，何況中央與台南市都是綠色執政，都是民進黨「自己人」，黃偉哲應該硬起來向中央請命，加速採購疫苗。