本土疫情升溫，除了買不到快篩試劑，現在連防疫保單都是一單難求。富邦產險發生續保之亂，有保戶投訴，先是收到續保通知書、也同意扣款，卻因為富邦產險緊急下架防疫保單，最後竟收到「不續保通知簡訊」讓消費者相當錯愕。

儘管保險業務員積極為保護爭取權益，但客戶能不能續保，最後決定權仍在公司。有保戶認為富邦產險很離譜，結案時間一直往前調整，從4月25日提前到19日，目前期限是4月18日，但後面竟然說還沒扣款、沒收到保險書面的就不算數。

保險業務員只能緊急向客戶說明，防疫保單因公司案量過大，所以大部分的人還沒能承保，還未核保的保單，公司有可能會決議全部不承保，信用卡授權也不會扣款。

由於產險公司的防疫保險商品，均為一年期保單且屬不保證續保之性質。保險公司對於是否同意續保有主動權，並可做核保與風險控管機制，如須調整費率或承保範圍，應於保險契約成立前，將調整後之內容提供保戶選擇。

金管會表示，保險契約一旦成立，即須依契約履行，已成立的保險契約，權益不受影響，且產險公司如已寄發續保通知書給保戶，並已收取保戶保費，保險契約即為成立。

不過，基於損害填補原則，防疫保險商品設計多為費用補償，例如確診或隔離衍生之相關費用，或無法工作之經濟損失。

金管會指出，保險公司得基於風險胃納量、保險費率適足性及疫情或防疫政策等因素，適時檢視商品承保範圍及給付項目之合理性作商品調整。

網友爆氣保不到防疫險，「國內+0就狂推，破蛋數字往上飆也狂推，前者推薦後者推辭」；「收錢時很迅猛，要賠錢時俗辣縮頭，這就是保險公司」；「誠信問題，寄送續保通知書，不續保要申請，結果單方面宣布不續保？請問把業務員和保戶的權益放在哪裡？不然也早早宣布，以為能續保的保戶沒再買其他家的防疫險，富邦要怎麼處理？」；「已經被自己產險公司搞到裡外不是人」。

不過也有保險業務員在臉書吐露心聲，「各位買不到防疫保單的客戶，對不起了，我也盡力了。各位幫客戶沒日沒夜Key單的業務同仁，你們承受了很大的壓力，辛苦了。在保險業一年多，一直以為只有體況不佳的客戶會買不到保險，從來沒想過會有一個健健康康的客戶，捧著錢拜託保險公司賣他保單，結果完全不想賣你的時候。更沒想到還會有客戶拿著錢拜託業務員出單，結果沒出到單被客戶臭罵一頓，更還有要求業務員做簡報說明為何不能賣他防疫險的時候。」